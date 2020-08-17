368.5 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الثابتة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
Advertisements
بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات 368.52 مليار درهم خلال الربع الاول من العام 2020 منها 252 مليار درهم للناتج غير النفطي، محافظا بذلك على نفس المستوى المسجل في الربع المقابل في العام 2019 تقريبا وذلك وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.

ووصل الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية 362.8 مليار درهم منها 282.61 مليار درهم للناتج الإجمالي غير النفطي وفقا لإحصائيات الهيئة.

وتظهر الأرقام أن الناتج الإجمالي النفطي للدولة بالأسعار الثابتة /الصناعات الاستخراجية تشمل النفط الخام والغاز/ حقق نموا بنسبة 3.3% خلال الربع الأول من 2020 بالغا مستوى 116.574 مليار درهم بالمقارنة مع 112.82 مليار درهم تقريبا في الربع ذاته من العام 2019.وبذلك فقد بلغت نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي 31.6 % .

ووصل الناتج المحلي لقطاع المشروعات غير المالية ما عدا قطاع النفط 201.4 مليار درهم تقريبا خلال الربع الأول من العام الجاري بالأسعار الثابتة وبمساهمة نسبتها 54.6% فيما بلغ ناتج الأنشطة المالية وانشطة التأمين نحو 31.72 مليار درهم وبمساهمة نسبتها 8.6% من اجمالي الناتج الإجمالي للدولة .

أما على مستوى ناتج قطاع الإدارة العامة والضمان الاجتماعي فقد وصل الى 18.83 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 وبنسبة مساهمة نسبتها 5.1% .

وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عن الربع الأول من العام 2020 تؤكد على متانة الاقتصاد الوطني، وبشكل خاص في ظل الظروف الحالية التي يعشيها العالم، كما تؤكد قدرة اقتصاد الدولة على التعامل مع كافة المستجدات والظروف الاقتصادية الطارئة.

وأوضح في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات أن غالبية ارقام الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الجاري تعكس مؤشرات إيجابية وتشير الى أن الفترة القادمة ستشهد نمواً في أداء الأنشطة غير النفطية الداعمة للاقتصاد الوطني والذي بات يصنّف من قبل العديد من المؤسسات الدولية من بين الاقتصادات ذات الإمكانيات العالية في الجاهزية للتطور وزيادة الإنتاجية.

واضاف أن السياسات المالية والاقتصادية المرنة التي تنتهجها دولة الإمارات تسهم في دعم واستقرار الاقتصاد الوطني وتمكن الدولة في الحصيلة النهائية من الحفاظ على دورها الريادي في التقدم والتطور على مختلف المستويات وفي مقدمتها المستويين الاقتصادي والتجاري.

يشار الى أن الناتج المحلي الإجمالي هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.

أخبار تهمك

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

منذ حوالي 3 ساعات

عائقان يقفان في طريق برشلونة للتعاقد مع كومان

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس للصحة: إجراءات مختلفة لمواجهة كورونا مع عودة الدراسة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عمدة برشلونة يتحدث عن أزمة رحيل ميسي

منذ ساعة و 13 دقيقة

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

منذ 43 دقيقة

فايلر يصدم صالح جمعة من جديد

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

10 معلومات يجب أن تعرفها عن "رونالد كومان" مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

منذ حوالي 8 ساعات

"التموين" تعلن عن وزن جديد لرغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

منذ حوالي 4 ساعات

قرار سار من التموين بشأن المحذوفين من البطاقات التموينية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:12 م

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

مستشار الرئيس للصحة: إجراءات مختلفة لمواجهة كورونا مع عودة الدراسة (فيديو)

09:01 م

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

06:31 م

عائقان يقفان في طريق برشلونة للتعاقد مع كومان

09:01 م

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية