النائب العام يأمر بفرض الحراسة الأمنية على مالك عقار المنوفية المنهار

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:25 م
المستشار حمادة الصاوي النائب العام
المستشار حمادة الصاوي النائب العام
مـروة هيـكل
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أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بفرض الحراسة الأمنية، علي مالك العقار المنهار بمحافظة المنوفية حتى تماثله للشفاء لاستجوابه، حيث كانت قد «النيابة العامة» قد تلقت إخطارًا يوم الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري بانهيار عقار ناحية قرية «شنوان» بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر انفجار أسطوانة غاز به، مما أسفر عن وفاة البعض وإصابة آخرين نُقلوا للمستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت «النيابة العامة» لمحل العقار المنهار لمعاينته، وتبينت أنه مكون من ثلاثة طوابق، وكان بطابقه الأرضي مستودع للأنابيب، كما تبين أن الانفجار الواقع بالعقار وانهياره قد أحدث تلفًا بعقاراتٍ ومحالّ وأحد المساجد ودراجة آلية وسيارة نقل في محيطه، وقد عُثر على عدد من أسطوانات الغاز بين الأنقاض.

واتهم عددًا من القاطنين بالعقارات المجاورة للعقار المنهار، والذين اتهموا جميعًا مالكه -الذي أصيب من الحادث-؛ لإنشائه مستودعًا لأنابيب الغاز بالعقار، وإهماله في العناية بوسائل حمايتها وتأمين تداولها.

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عقار النائب العام المنوفية الحراسة الأمنية

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