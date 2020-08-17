كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة









أيام قليلة تفصل نادي برشلونة عن إعلان تعاقده مع المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني السابق لمنتخب هولندا، خلفًا لكيكي سيتين المُقال.





وأعلن نادي برشلونة منذ قليل إقالة كيكي سيتين رسميًا، وألاعلان الاربعاء المقبل عن المدرب الجديد، وذلك علي هامش الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين.





ووفقاً لموقع " لو 10 سبورت " فإن كومان المدير الفني المنتظر في برشلونة، يُحضر لمفاجأة كيبرة لجماهير البيت الكتالوني فور ولايته القيادة الفنية للفريق.





وأشار الموقع إلي أن كومان يسعي إلى تكوين خط وسط هولندي في برشلونة بالتعاقد مع دوني فان دي بيك لاعب خط وسط أياكس أمستردام خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





وكان لاعب أياكس على أعتاب الإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني، لكن رغبة زيدان المدير الفني للمكي في التعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد قد عطلت الصفقة.



