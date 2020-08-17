تصل لـ 98 % "..رئيس هيئة الأنفاق يكشف تفاصيل تخفيضات اشتراكات المترو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:44 م
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
داليا الحسين
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قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق إن أسعار المترو الجديدة 5 و7 و10 جنيهات والتذكرة الأكبر ب39 محطة تشمل خطين أو 3 خطوط.

وتابع "والي"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين أن الهيئة تدعو المواطنين الذين يواظبون على ركوب المترو لعمل الاشتراكات حيث يتم منح تخفيض يصل إلى 57 % عن قيمة التذاكر يبدأ من 44% للفئة الأولى وتصل ل57% لأكبر رحلة.

وأضاف أن الاستثنئات موجودة للطلبة وأسر الشهداء فالطالب يدفع 41 جنيه كل 3 شهور ليحصل على خصم يصل ل97% مشيرا إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون على التذكرة ب50 قرش وفي الاشتراك تصل ل15 قرش بتخفيض يصل إلى 98.8 %.

وأشار إلى ان استثناء كبار السن موجود أيضا وفي الاشتراك يحصل على تخفيض 90 % ويدفع 135 جنيه فقط، مؤكدا أن ثمن التذكرة حتى الآن لا يغطي مصاريف المترو فالدخل من التذاكر 2 مليار جنيه في السنة والمصروفات 4 مليارات جنيه للحفاظ على الخدمة مشيرا إلى ان تكلفة إنشاء الخط الجديد للمترو 97 مليار.

وأوضح أن التوجيهات كانت صريحة بالارتفاع بمستوى الخط الأول والثاني ليواكب مستوى الخط الثالث وتم شراء قطارات وتطوير الفشارات وتغيير بوابات الدخول والخطة المقبلة شراء 32 قطار جديد للخط الأول ورفع كفاءة 23 قطار بالخط الأول وتطوير المحطات ونظم الإشارة مع وجود خطة لجذب أصحاب السيارات الخاصة بوجود ساحات انتظار في كل المحطات.

وختم أن الهيئة رصدت ردود أفعال جيدة اليوم بعد افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث وجودة الخدمة مؤكدا أن كل محطة في خطوط المترو تحتوي على 65 كاميرا مراقبة وأن محطة عدلي منصور يتم بها تجربة بوجود جهاز لقياس درجة الحرارة.

وأكد أن المقاولون العرب وأوراسكوم قاما بتنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث مشيرا إلى أن وزير النقل يعلن عن التحالف المصري الذي سيبدا العمل في الخط الرابع من حي الأشجار للرحاب وسيتكلف العمل فيه 70 مليار جنيه والمرحلة الأولى من حي الأشجار للملك الصالح ستتم نفقي تحت الأرض ويستغرق العمل في المرحلة الأولى 3 سنوات.

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