مستودع أنابيب بدون إجراءات حماية.. النائب العام يكشف تفاصيل تحقيقات انهيار عقار المنوفية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:21 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بيانًا بشأن انهيار عقار بمحافظة المنوفية، حيث كانت «النيابة العامة» قد تلقت إخطارًا يوم الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري بانهيار عقار ناحية قرية «شنوان» بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر انفجار أسطوانة غاز به، مما أسفر عن وفاة البعض وإصابة آخرين نُقلوا للمستشفى لتلقي العلاج، فانتقلت «النيابة العامة» لمحل العقار المنهار لمعاينته، وتبينت أنه مكون من ثلاثة طوابق، وكان بطابقه الأرضي مستودع للأنابيب، كما تبين أن الانفجار الواقع بالعقار وانهياره قد أحدث تلفًا بعقاراتٍ ومحالّ وأحد المساجد ودراجة آلية وسيارة نقل في محيطه، وقد عُثر على عدد من أسطوانات الغاز بين الأنقاض.

وبانتقال «النيابة العامة» لـ«مستشفى شبين الكوم الجامعي» تبينت وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين من جرَّاء الحادث، وسألت «النيابة العامة» عددًا من القاطنين بالعقارات المجاورة للعقار المنهار، والذين اتهموا جميعًا مالكه -الذي أصيب من الحادث-؛ لإنشائه مستودعًا لأنابيب الغاز بالعقار، وإهماله في العناية بوسائل حمايتها وتأمين تداولها.

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مستودع انابيب عقار النائب العام المنوفية

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