فيلم "هذه ليلتي" ينطلق في مهرجان السينما الأفريقية بتولوز - فرنسا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:09 م
هذه ليلتي
هذه ليلتي
الفجر الفني
Advertisements
يستكمل الفيلم القصير هذه ليلتي جولته في المهرجانات السينمائية الدولية بعد فوزه بالجائزة الذهبية في مهرجان جنيف للأفلام الشرقية بسويسرا حيث ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان السينما الأفريقية  بـ تولوزفي الفترة ما بين 23 وحتى 30 أغسطس ، كما يشارك في مهرجان السينما الإفريقية - الآسيوية والاتينية، وذلك بعدما حظى العام الماضي بعرضه العالم الأول بمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

 

وتدور أحداث الفيلم حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم و الاستمتاع باليوم، يتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها، وقد حصل الفيلم على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الإتحاد الأوروبى – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.

 

ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، ويعتبر هو تعاون إنتاجي بين شركتي ريد ستار وS Production.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة: إجراءات مختلفة لمواجهة كورونا مع عودة الدراسة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

منذ 43 دقيقة

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

منذ حوالي 3 ساعات

عائقان يقفان في طريق برشلونة للتعاقد مع كومان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

قرار سار من التموين بشأن المحذوفين من البطاقات التموينية

منذ حوالي 3 ساعات

"التموين" تعلن عن وزن جديد لرغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإعلان عن مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

10 معلومات يجب أن تعرفها عن "رونالد كومان" مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - الأهلي يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يصدم صالح جمعة من جديد

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 7 ساعات

عمدة برشلونة يتحدث عن أزمة رحيل ميسي

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:12 م

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

مستشار الرئيس للصحة: إجراءات مختلفة لمواجهة كورونا مع عودة الدراسة (فيديو)

09:01 م

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

06:31 م

عائقان يقفان في طريق برشلونة للتعاقد مع كومان

09:01 م

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية