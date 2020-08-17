الديهي منفعلًا: أولياء الأمور انكسر ظهورهم.. وعلى وزارة التعليم التحرك

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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خرج الإعلامي نشأت الديهي، عن شعوره بسب المصروفات الدراسية الباهظة للمدارس الدولية والخاصة، مناشدًا وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي، أن تضع حدًا أقصى لتلك المصروفات.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، إن "أولياء الأمور انسكر ظهورهم بسبب المصروفات الدراسية، حتى تحولت المدارس الدولية لثغرة ينفذ منها كل دخل الأسرة المصرية".

وتابع أن التعليم بات منهكًا لأولياء الأمور، الأمر الذي دفع وزارة التعليم لمحاربة مافيا التعليم والدروس الخصوصية والسناتر التلعيمية والكتب الخارجية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أتاحت لطلاب الثانوية العامة الاطلاع والاستعلام على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020، موضحة أنه يمكن للطلاب معرفة نتيجة التظلم من خلال الدخول على موقع الوزارة. 

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم إخطار الطلاب المتضررين بنتيجة الاطلاع طبقًا لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج.

وأضاف حجازي أن أعمال التظلمات تتم وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا تقل تأمينًا عن ما يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح، مشيرًا إلى أنه فى حالة التأكد من أحقية الطالب في أي درجة يتم طلب أصل الكراسة لتعديل الدرجة بها وعودتها إلى الإدارة العامة للامتحانات لإعداد مذكرة بالتعديل واعتمادها من رئيس عام الامتحان لتعديل النتيجة وإخطار الطالب عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها لمكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2020-2019 خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس 2020 (لمدة 15 يومًا).

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