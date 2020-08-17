زاهي حواس يكشف حقيقية عبرية توت عنخ أمون (فيديو)











وأضاف أن توت عنخ آمون هي بنت أمينحتب الثالث، وهذا يعني أنها مصرية بنسبة 100%، لافتَا إلى أن هناك الكثير من المتخصصين في مصر يتحدثون في الأثار، وهذا الامر يجب أن لا يحدث.



هذا وقال عالم الآثار الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، خلال تصريحات اعلامية سابقة، إنه ليس هناك أي دليل على أن "كيا" هي أم الملك توت عنخ آمون، وكيا أيضًا ليست عبرانية، وإنما ميتانية. وأضاف د. عبد البصير أن أوبرا توت عنخ آمون تشير إلى أن هناك كاهنًا من أتباع آمون أراد قتل الأمير توت عنخ آتون بعد ولاته، لكن الملكة نفرتيتي، بمعاونه أحد النوبيين المخلصين، أنقذت الأمير توت عنخ آتون.



وذكر على أبو دشيش خبير الآثار المصرية، إن هناك شخص متخصص في المسالك البولية يقول أشياء ليس لها أي أساس من الصحة، ولو قرأ كتب الدكتور زاهي حواس المنشورة باللغة الإنجليزية، لعرف الحقيقة، لكنه يذيع أفكار شخص غير متخصص يعيش في لندن، وذلك الشخص هو الذي يذيع أن الملك توت عنخ آمون وغيره من الملوك الفراعنة عبرانيون.



وأضاف أن توت عنخ آمون هي بنت أمينحتب الثالث، وهذا يعني أنها مصرية بنسبة 100%، لافتَا إلى أن هناك الكثير من المتخصصين في مصر يتحدثون في الأثار، وهذا الامر يجب أن لا يحدث.هذا وقال عالم الآثار الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، خلال تصريحات اعلامية سابقة، إنه ليس هناك أي دليل على أن "كيا" هي أم الملك توت عنخ آمون، وكيا أيضًا ليست عبرانية، وإنما ميتانية. وأضاف د. عبد البصير أن أوبرا توت عنخ آمون تشير إلى أن هناك كاهنًا من أتباع آمون أراد قتل الأمير توت عنخ آتون بعد ولاته، لكن الملكة نفرتيتي، بمعاونه أحد النوبيين المخلصين، أنقذت الأمير توت عنخ آتون.وذكر على أبو دشيش خبير الآثار المصرية، إن هناك شخص متخصص في المسالك البولية يقول أشياء ليس لها أي أساس من الصحة، ولو قرأ كتب الدكتور زاهي حواس المنشورة باللغة الإنجليزية، لعرف الحقيقة، لكنه يذيع أفكار شخص غير متخصص يعيش في لندن، وذلك الشخص هو الذي يذيع أن الملك توت عنخ آمون وغيره من الملوك الفراعنة عبرانيون.

عقب الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، على الزعم بعبرية توت عنخ آمون، قائلا: "الشخص الذي أطلق هذه الشائعة مصري غير متخصص في الأثار، ده واحد بيخرف، وبيتكلم كلام غير حقيقي ليس له أي أسالس من الصحة".وتابع "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه يدافع عن الأثار المصرية منذ سنوات كثير من مثل هذه المزاعم، معقبًا: "أنا ماسك بندقية وبدافع عن الاثار المصرية من أكثر من 30 عامًا".