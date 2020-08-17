الديهي: قطر تحقن الاقتصاد التركي بالمليارات.. والليرة تسقط سقوطًا مدويًا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه على الرغم من أن قطر تحقن جسد الاقتصاد التركي بالمليارات، وصلت لنحو 60 مليار دولار خلال الفترة الماضية، إلا أن الليرة التركية سقطت سقوطًا مدويًا.

وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أن الدولار وصل لأول مرة في التاريخ لـ7.40 ليرة بدلًا من 3 ليرات العام الماضي، كما بلغ العجز في الموازنة التركية 4 مليار دولار.

ووجه حديثه للمصريين: "يهدف قوى الشر لإسقاطك في بحيرة الإحباط، رغم أنك إذا بحثت عن تلك الدول، ستجد أن اقتصادهم منهارًا".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "تليغراف" البريطانية في تقرير إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يساعد الصين على استعادة مواطنيها المسلمين المنشقين، في إشارة للإيغور، بإرسالهم إلى دولة ثالثة.

وأفادت الصحيفة البريطانية في مقدمة تحقيق موسع: "كانت إيموزي كوانهان، 59 عاما، أما مسلمة إيغورية لطفلين، تتحدث إلى ابنها عندما انقطع الاتصال الهاتفي فجأة، وكانت تلك هي آخر مرة سمع فيها صوت كوانهان، التي تمكنت من الفرار من الصين ووصلت إلى ما كانت تعتقد أنه ملاذ آمن في تركيا، التي يحكمها، رجب طيب أردوغان".

وتابعت الصحيفة قائلة إن "كوانهان فرت من كاشغار في شينجيانغ بالصين إلى تركيا للنجاة بحياتها من حملة قمع خانقة تشنها السلطات الصينية ضد الإيغور الصينيين، ولكن يبدو أن الصين قامت بتعقبها وبعد مرور عام، لا يمكن تأكيد ما إذا كانت على قيد الحياة".

وأضافت أن عائلة الأرملة كوانهان تعتقد أن السلطات التركية قامت بتسليمها إلى مصير مجهول في الصين عبر طاجيكستان، كما يعتقدون أنها مثل مئات آخرين، ضحية مؤامرة كبيرة تجافي حقوق الإنسان، وتجسد التضحيات بالبشر مقابل الحفاظ على استثمارات بكين في تركيا.

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