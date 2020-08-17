قفزة في أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الإثنين





قفزت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع خطط الصين لشراء الخام الأمريكي ما دفعه لتجاهل المخاوف حيال تباطؤ تعافي الطلب بعد تزايد إصابات كورونا واحتمالات حدوث تخمة في المعروض.





وأفادت وكالة رويترز نهاية الأسبوع الماضي بأن شركات النفط الصينية المملوكة للدولة حجزت مؤقتاً شاحنات لنقل ما لا يقل عن 20 مليون برميل من الخام الأمريكي في شهري أغسطس وسبتمبر .





وتأتي هذه الخطوة في سياق قيام الصين بتعزيز مشتريات الطاقة والمنتجات الزراعية قبل مراجعة للصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم، والتي كان من المقرر عقدها يوم السبت الماضي لكن تم إرجاؤها دون تحديد موعد جديد.





وعلى صعيد آخر، يبحث المستثمرون عن دلائل أخرى بشأن الإمدادات المستقبلية من الخام وذلك خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة والتي تمثل وزراء منظمة أوبك وحلفاؤها يعقد يوم 19 أغسطس الجاري.





وتراقب اللجنة - التي أوصت في الشهر الماضي بتخفيف مستويات خفض الإنتاج النفطي من 9.7 مليون برميل يومياً إلى 7.7 مليون برميل يومياً بدايةً من أغسطس - قيود إنتاج تحالف "أوبك+" المتفق عليها في وقت سابق من هذا العام.





في حين ذكر تقرير صحفي لوكالة "رويترز" أن الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط في "أوبك+" من المتوقيبلغ نحو 97 بالمائة في الشهر الماضي.





وعند التسوية، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر بنحو 2.1 بالمائة إلى 42.89 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنحو 1.3 بالمائة مسجلاً 45.37 دولار للبرميل.