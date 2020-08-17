نشأت الديهي: إذا سقطت ليبيا ستبكي أوروبا بدل الدموع دم

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حذر الإعلامي نشأت الديهي، من عدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، معقبًا: "إذا سقطت ليبيا ولم يتم التوصل لحل سلمي، فإن أوروبا ستبكي بدل الدموع دم".



وتوقع "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أنه لن تتوصل الأطراف المتنازعة بالداخل الليبي لوقف إطلاق النار، قائلًا: "ما يجري الآن على الساحة الليبية ابتزاز، فهناك ممارسة للفُجر علانيةً".



ولفت إلى أن حكومات أوروبية سقطت بسبب اللائجين السوريين، مؤكدًا أن أوروبا ستتحول لقارة "فاشلة" في حال سقوط الجار الجنوبي (الليبي)؛ باعتبار طرابلس تقع قبالة السواحل الأوروبية.



وفي وقت سابق، قالت صحيفة "تليغراف" البريطانية في تقرير إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يساعد الصين على استعادة مواطنيها المسلمين المنشقين، في إشارة للإيغور، بإرسالهم إلى دولة ثالثة.



وأفادت الصحيفة البريطانية في مقدمة تحقيق موسع: "كانت إيموزي كوانهان، 59 عاما، أما مسلمة إيغورية لطفلين، تتحدث إلى ابنها عندما انقطع الاتصال الهاتفي فجأة، وكانت تلك هي آخر مرة سمع فيها صوت كوانهان، التي تمكنت من الفرار من الصين ووصلت إلى ما كانت تعتقد أنه ملاذ آمن في تركيا، التي يحكمها، رجب طيب أردوغان".



وتابعت الصحيفة قائلة إن "كوانهان فرت من كاشغار في شينجيانغ بالصين إلى تركيا للنجاة بحياتها من حملة قمع خانقة تشنها السلطات الصينية ضد الإيغور الصينيين، ولكن يبدو أن الصين قامت بتعقبها وبعد مرور عام، لا يمكن تأكيد ما إذا كانت على قيد الحياة".



وأضافت أن عائلة الأرملة كوانهان تعتقد أن السلطات التركية قامت بتسليمها إلى مصير مجهول في الصين عبر طاجيكستان، كما يعتقدون أنها مثل مئات آخرين، ضحية مؤامرة كبيرة تجافي حقوق الإنسان، وتجسد التضحيات بالبشر مقابل الحفاظ على استثمارات بكين في تركيا.

