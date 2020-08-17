أول تعليق من مدرب المقاولون بعد الفوز على الإنتاج الحربي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف النحاس في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة :"الحمد لله حققنا فوز هام للغاية، أمام فريق محترم".

وتابع :"الإنتاج تقدم علينا بهدف ولكننا نجحنا في العودة مرة أخرى واللاعبون بذلوا مجهود كبير".

وواصل :"المكسب مهم في توقيت هام للغاية ونحافظ به على الفارق بيننا وبين الأندية التي تلينا في ترتيب الدوري".

وأشار :"المباراة كانت صعبة وعصبية والدور الثاني دائما ما يكون صعب".

وأوضح :"طالبت اللاعبين بالهدوء عقب إحراز فريق الإنتاج هدف التقدم، ولكن عندما اعتمدنا على الكرات العرضية نجح محمد سالم في إدراك التعادل لنا، ومباريات الدور الثاني تعتمد على استغلال الفرص".

وأكمل حديثه :"أمامنا هدف وضاح وهو المشاركة في بطولة إفريقيا الموسم المقبل، ونتمنى أن يمنحنا الفوز دفعة قوية في المرحلة المقبلة".

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