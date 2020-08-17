بعد غياب عامين.. المغربية منى أسعد تعود بكليب "السراق"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:43 م
منى أسعد
منى أسعد
الفجر الفني
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فاجأت الفنانة المغربية منى أسعد جمهورها العربي بعودتها من جديد للمجال الفني بعد غياب أكثر من سنتين،  عبر إطلاق أجدد أعمالها المصورة "السراق".



كليب جديد تدشن خلاله منى انطلاقة غنائية جديدة في مشوارها الفني الممتد لأكثر من عقد،  تعود خلاله بشكل فني جديد ومفاجئ بعد اعتزالها المجال الفني لأكثر من عامين منذ آخر أغانيها "باردة"، عقب انتقالها من المغرب إلى لندن ومن ثم استقرارها في البحرين. 




ولفتت منى أسعد أنظار الجمهور المغربي والعربي عبر الكليب الجديد الذي تخطى حاجز نصف مليون مشاهدة في يوم واحد فقط،  وتقدم خلال الأغنية جرعة رومانسية عاطفية  من كلمات سلوى الباشا، و ألحان  رشيد الركراكي وتوزيع رشيد محمد علي، بينما تم تصوير الفيديو كليب في مدينة طنجة المغربية،  تحت إشراف المخرج المغربي حسن الكرفطي.

  

ومن ناحية أخرى،  قررت منى أسعد أن تكون عودتها للمجال الفني بشكل مثير ودسم،  حيث تنشغل حاليا في تحضير مشروع ميني ألبوم جديد يضم في جعبته 4 أغنيات،  ستظهر للنور فرادى خلال الفترة المقبلة.

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