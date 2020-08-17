في ذكرى ميلاده.. حسين كمال قدم أول فيلم عائلي في السينما المصرية.. واقنع شادية بالمسرح

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تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الكبير صاحب الأفلام الشهيرة في تاريخ السينما المصرية، وعلامة بارزة فيه هو حسين كمال.



اختلف النقاد على الكثير من الأعمال الفنية لحسين كمال، وحازت على مدحهم ونقدهم القاسى لها، إلا أن هناك توازنًا ملحوظًا في السجل التاريخى لأفلامه فنجد أنه استطاع أن يحقق التوازن في المعادلة الصعبة.



قدم حسين كمال، فيلم "إمبراطورية ميم" الذي تم إنتاجه عام 1972، وهو فيلم يعتبره النقاد أول فيلم عائلي في ذاكرة السينما العربية، متفردًا على أفلام أخرى، وهو من كلاسيكيات السينما المصرية.



يرجع النقاد ذلك إلى اكتمال أركان العمل الفني من موسيقى تصويرية وتمثيل وغيره من المفردات، ويحتل الفيلم المركز رقم 89 في قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية.



قدم على مسرح الحرية بالقاهرة، مسرحية ريا وسكينة، والتي تعد من أنجح مسرحيات الكوميديا في الوطن العربي إلى وقتنا هذا، مع كوكبة من النجوم شملت شادية، وسهير البابلي، مع عبدالمنعم مدبولي، وأحمد بدير، وهي تحقيق صحفي للمؤرخ الراحل صلاح عيسى وقام بتأليف المسرحية بهجت قمر.



ونجح المخرج حسين كمال، في إقناع الفنانة شادية، بالوقوف على خشبة المسرح للمرة الأولى في حياتها، وحققت نجاحًا مدويًا طوال سنوات عرضها.