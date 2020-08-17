ياسمين عبدالعزيز تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:20 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
فايقة محمد عادل
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تحرص النجمة ياسمين عبدالعزيز التفاعل مع محبيها من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

حيث شاركت ياسمين جمهورها منذ قليل صورة لها من في مرحلة شبابها ، وتركت شعرها منسدلاً ، ولم تعلق علي الصورة بشئ.

وتغزل بها الكثير من عشاقها وتعددت التعليقات أهمها " شو هالجمال ، الله علي القمر والعسل ربنا يحفظك ".

يشار أن ياسمين عبدالعزيز شاركت مؤخرًا في مسلسل "ونحب تاني ليه " وتم عرضه في دراما رمضان 2020 ، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وشارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

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