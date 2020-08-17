عاجل - مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. والأخير يرد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:05 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
علي خلاف
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رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال في جلسة اليوم الاثنين، رفع الحصانة عن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في سب النادي الأهلي.

مجلس النواب يرفض رفع حصانة مرتضى منصور

من جانبه وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على السماح بسماع أقوال مرتضى منصور رئيس الزمالك في الفيديو المسيء للنادي الأهلي.

تصريحات مرتضى منصور بشأن طلبات الأهلي لرفع الحصانة

علق مرتضى منصور رئيس الزمالك، على طلبات مجلس إدارة النادي الأهلي، لمجلس النواب، بشأن رفع الحصانة عن الأول على خلفية سب محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك منتقدًا طلبات مجلس إدارة النادي الأهلي: "هذه الطلبات عايزة تتكنس".

وأوضح رئيس الزمالك، أن هناك هجوم عنيف من كتائب إخوانية على أعضاء واللجنة التشريعية ومجلس النواب، بسبب رفضهم رفع الحصانة عنه.

وأردف منصور: "مش أنا اللي اتجاملت"، متابعًا: "من سنة وأنا وأهلي متهددين بالقتل من قطر".

واستعرض مرتضى منصور، عددًا من الرسائل الهجومية التي وصلت إليه، معلقا أنه تعرض لكم كبير من السب والهجوم عليه في الفترة الماضية.

وأكد رئيس الزمالك، أن تليفوناته تم اختراقها من القطريين، وتم إرسال رسائل منها بشتائم لعدد من الشخصيات، مشيرًا إلى أنه أوقف الخطوط إلا أن الرسائل ما زالت ترسل.

واستمر مرتضى منصور، موضحا أن أرقامه الشخصية تم تسليمها لنيابة أمن الدولة العليا لفحصها منذ 6 أشهر، قائلًا: "أنا مبتهددش ومش هبيع بلدي مهما حصل".

الجدير بالذكر أن قرارات مجلس النواب، جاء من  خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، أثناء نظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن 4 طلبات لرفع الحصانة عن النائب لاتخاذ الإجراءات القانوينة في قضايا سب وقذف ضده.

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