إعلاميون في حفل افتتاح الموسم الثاني لبرنامج "شباب شو" (صور)

نظم فريق عمل برنامج "شباب شو" عقب انتهائه من الموسم الأول بنجاح وتميز مؤتمر لافتتاح الموسم الجديد الذي بدأ من 15 أغسطس الجاري، المؤتمر تحدث عن دور الفن والإعلام فى تبني القضايا المجتمعية، حضر المؤتمر رئيس التحرير أحمد حافظ، ومدير البرنامج شيماء بهي الدين، ومدير إعداد مها البديني.

المؤتمر حضره نخبة من الإعلاميين والفنانين والسياسيين من بينهم الدكتور إسلام القناوي محلل سياسي والفنان عبد المنعم المرصفي والإعلامي بهاء المالكي والإعلامي كريم أسامة والإعلامي محمد بيومي والإعلامي محمد محي وجميع مقدمي برنامج شباب شو من بينهم حنان إسماعيل وسامح نصر ونورا كمال والدكتورة منى غازي وبلال عبده ورجل الأعمال محمود السنوسي حيث قام كلا من الضيوف الكرام بإلقاء كلمة عن محاور المؤتمر.

أحيا الحفل قيثارة المزمار سيد الحسيني وفرقة شقاوة شو، واتسمت أجواء الحفل بالبهجة.

كما تم تكريم كل الرموز الحاضرة، ووجه مقدمي البرنامج الشكر للمهندس مصطفى عبد المنصف منتج شباب شو، وذلك بالمركز الثقافي الكندي.