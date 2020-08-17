ليس أوباما.. الزمالك مهدد بفقدان نجم الفريق أمام نادي مصر

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من غياب عدد من لاعبيه أمام نادي مصر في المباراة التي ستقام في الدوري المصري.





وكشف مصدر مقرب من القلعة البيضاء عن احتمال غياب مصطفى محمد مهاجم الزمالك عن مباراة فريقه غدا أمام نادي مصر بسبب تعرضه لإصابة بآلام في العضلة السمانة وشكواه من الإصابة بعد مباراة الفريق الماضية أمام مصر المقاصة والتي حسمها الأبيض لصالحه بهدف نظيف.





وقرر الجهاز الطبي إجراء اختبار طبي للاعب في تدريبات اليوم لحسم مصيره من اللحاق باللقاء وتحديد مسألة ضمه للقائمة.



