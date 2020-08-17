ليس أوباما.. الزمالك مهدد بفقدان نجم الفريق أمام نادي مصر

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،  من غياب عدد من  لاعبيه أمام نادي مصر في المباراة التي ستقام في الدوري المصري.

وكشف مصدر مقرب من القلعة البيضاء عن احتمال غياب مصطفى محمد مهاجم الزمالك عن مباراة فريقه غدا أمام نادي مصر بسبب تعرضه لإصابة بآلام في العضلة السمانة وشكواه من الإصابة بعد مباراة الفريق الماضية أمام مصر المقاصة والتي حسمها الأبيض لصالحه بهدف نظيف.

وقرر الجهاز الطبي إجراء اختبار طبي للاعب في تدريبات اليوم لحسم مصيره من اللحاق باللقاء وتحديد مسألة ضمه للقائمة.

ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38، بينما يتذيل نادي مصر الترتيب برصيد 12 نقطة، و يلاقي نظيره نادي مصر غدًا في المباراة التي ستقام في في إطار الجولة العشرون من متافسات المسابقة المحلية.

أخبار تهمك

الأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة قبول تبرعات رجال الأعمال من أجل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

فايلر يُجهز مفاجأة للزمالك في مباراة القمة.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة أسوان في الدوري

منذ 33 دقيقة

10 معلومات يجب أن تعرفها عن "رونالد كومان" مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

قرار سار من التموين بشأن المحذوفين من البطاقات التموينية

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يصدر قرارا جديدا بشأن أزمة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 6 ساعات

"التموين" تعلن عن وزن جديد لرغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الإعلان عن مدرب برشلونة الجديد

منذ أقل من ساعة

الأهلي يفتح خطوط المفاوضات لضم مدافع الفراعنة

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. مانشستر سيتي يحدد موقفه من راتب ليونيل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

على غرار أزارو وصالح جمعة.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:31 م

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

05:30 م

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

02:28 م

قرار سار من التموين بشأن المحذوفين من البطاقات التموينية

06:43 م

عاجل.. الإعلان عن مدرب برشلونة الجديد

07:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية