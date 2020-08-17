تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام أسوان

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه في مباراة اليوم أمام أسوان، ضمكن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.





الأهلي يواجه أسوان بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوي الممتاز.





وضمت دكة بدلاء الأهلي كل من :-





علي لطفي، محمد هاني، وليد سليمان، بادجي، مروان محسن، عربي بدر، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، آليو ديانج



