تعرف على ترتيب هدافي بطولة الدوري الأوروبي





اقتربت منافسات بطولة الدوري الأوروبي من الختام بعدما صعد بالأمس فريق إشبيليه الإسباني بعد الفوز على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي للمباراة النهائية بعد لقاء انتهي بفوز الفريق الإسباني بهدفين لهدف.





بينما تقام اليوم المباراة الأخري من نصف النهائي والتى تجمع بين فريقي إنتر ميلان الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكرانى فى لقاء سيقام فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





ترتيب هدافي الدوري الأوروبي





برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي 8 أهداف





ندراس سبورارا لاعب سبورتنج لشبونه البرتغالي 6 أهداف





دايتشي كامادا لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني 6 أهداف





دييجو جوتا لاعب وولفرهامبتون 6 أهداف





الفريدو موريلوس لاعب رينجرز 6 أهداف





جرينوود لاعب مانشستر يونايتد 5 أهداف



