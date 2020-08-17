فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة أسوان في الدوري

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة أسوان في المباراة التي ستقام بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





تشكيل الأهلي ضم كل من :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : محمود متولي وأحمد فتحي وأيمن اشرف وعلي معلول





خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي واحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو





خط الهجوم : جونيور أجايي



