فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة أسوان في الدوري

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة أسوان في المباراة التي ستقام بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي ضم كل من :- 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمود متولي وأحمد فتحي وأيمن اشرف وعلي معلول

خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي واحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو

خط الهجوم : جونيور أجايي

ترتيب الدوري المصري :-

1- الأهلي 53 نقطة.
2- الزمالك 38 نقطة.
3- بيراميدز 36 نقطة.
4- المقاولون العرب 34 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 29 نقطة.
6- سموحة 26 نقطة.
7- إنبي 25 نقطة.
8- الإنتاج الحربي 24 نقطة.
9،- الإسماعيلي 22 نقطة.
10- الجونة 21 نقطة.
11- المصري 20 نقطة.
12- حرس الحدود 19 نقطة.
13- أسوان 19 نقطة.
14- طلائع الجيش 18 نقطة.
15- وادي دجلة 18 نقطة.
16- مصر للمقاصة 17 نقطة.
17- طنطا 16 نقطة.
18- اف سي مصر 12 نقطة.

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