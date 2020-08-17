استمرار المبادرات الإماراتية لدعم شعب فلسطين وتخفيف معاناته

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
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 استمرار المبادرات الإماراتية لدعم شعب فلسطين وتخفيف معاناته 
على مدار التاريخ وضعت الإمارات قضية فلسطين على رأس برامجها الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعم احتياجاته الأساسية.

وتحتل الإمارات المرتبة الرابعة بين أكبر 10 دول داعمة مالياً لدولة فلسطين منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994. واستناداً إلى معطيات فلسطينية، قدّمت الإمارات مساعدات بقيمة 2 مليار و104 ملايين دولار أمريكي للشعب الفلسطيني منذ قيام السلطة الفلسطينية.

والعام الماضي ساهمت الإمارات في دعم الكهرباء بمستشفيات قطاع غزة، من خلال تقديم 2 مليون دولار لدعم محطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع.

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