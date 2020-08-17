حتى انتهاء الشتاء المقبل.. مستشار الرئيس للصحة: يجب الاستمرار في الإجراءات الوقائية (فيديو)

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن موقف مصر من فيروس كورونا حاليًا أفضل بكثير من الأول.

وأوضح "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك تناقص في عدد الحالات الإيجابية، وأن هناك تناقص في عدد الحالات التي تحتاج لدخول مستشفيات، وتناقص في عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية مركزة، وتناقص في أعداد الوفيات.

وتابع: "مازالنا نتعامل مع الفيروس، ويجب أن نستمر في الإجراءات الاحترازية والوقائية وأن نتعامل بحرص، ويجب أن نلتزم حتى ينتهي الشتاء المقبل؛ لأنه سيأتي وقت وسيكون هناك خلط بين الأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 59743 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.


وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و5160 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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