رئيس مدينة المنيا: إحالة 47 موظف وعامل للتحقيق

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أحال العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا 47 موظف وعامل بديوان الوحدة المحلية لتركهم العمل وعدم توقيعهم بدفاتر الانصراف،و إحالة مسئول الدفاتر للتحقيق.

وفي سياق متصل بالمتابعة لأعمال منفذ تحصيل مبالغ الجدية لإجراء المصالحات وجه رئيس المدينة بضرورة توفير ماكينات عد نقود لتسهيل عمل المحصلين واعتبار ذلك اجراء احترازي.للحفاظ علي الصحة العامة وحماية العاملين.

واكد العقيد محمد صلاح رئيس المدينة أنه لا تهاون مع مقصر أو فاسد أو مقصر.

ياتى ذلك فى إطار المتابعة الدورية التي يقوم العقيد رئس مركز ومدينة المنيا،للاحياء والقري والإدارات الخدمية وإدارات ديوان مجلس المدينة.

وعلي جانب آخر نفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، بهدف القضاء على العشوائية والتكدس والازدحام وفتح الطرق امام المارة من المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية داخل المركز، وذلك لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبه أوضح محمد سيد ليله رئيس المركز، انه خلال الحملات، تم تنفيذ 650 إزالة إدارية، وتحرير 20 محضر مخالفة تعد على حرم الطريق، كما تم تحرير 4 محاضر نظافة، بالإضافة لتوقيع غرامات فورية على المخالفين، مشيرًا على تكثيف جهود الوحدة المحلية لتحقيق الانضباط داخل شوارع المركز، والعمل على خلق سيولة مرورية.

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