مستشار ترامب: نعتقد أن إسرائيل لن تقوم بتنفيذ خطة ضم الضفة الغربية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
Advertisements

قال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنير في تصريحات صحفية نقلتها قناة العربية، اليوم الأثنين، إن بلاده تعتقد أن إسرائيل لن تنفذ خطة ضم أراضي جديدة من الضفة الغربية.

 

وأضاف كوشنير : لن نعطي إسرائيل الضوء الأخضر لعملية ضم أراض فلسطينية في الوقت الحالي.


واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

 

ومن شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة. وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة في الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي الذي تحقق اليوم.

 

هذا وسوف تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

 

وبدء علاقات مباشرة بين اثنين من أكبر القوى الاقتصادية في الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدي إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوثيق العلاقات بين الشعوب.


ونتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي وبناء على طلب الرئيس ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام، وتركز جهودها الآن على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي. وإذ تؤمن كل من الولايات المتحدة ودولة الإمارات وإسرائيل بإمكانية تحقيق إنجازات دبلوماسية إضافية مع الدول الأخرى، فإنها ستعمل معا لتحقيق هذا الهدف.

 

وستقوم الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على الفور بتعزيز التعاون وتسريعه فيما يتعلق بمعالجة وتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد. ومن خلال العمل معًا، وستساعد هذه الجهود في إنقاذ حياة الجميع بصرف النظر عن ديانتهم في جميع أنحاء المنطقة.

 

إن بدء العلاقات الدبلوماسية السلمية سوف يجمع بين اثنين من أقوى شركاء أميركا في المنطقة. وستنضم الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى الولايات المتحدة لإطلاق أجندة استراتيجية للشرق الأوسط لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري والأمني.

 

وإلى جانب الولايات المتحدة، تتشاطر الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وجهة نظر مماثلة في ما يتعلق بالتهديدات والفرص في المنطقة، فضلًا عن الالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار من خلال المشاركة الدبلوماسية، وزيادة التكامل الاقتصادي، والتنسيق الأمني. وسوف يؤدي هذا الاتفاق إلى حياة أفضل لشعوب الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والمنطقة.

 

وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض عن التوصل إلى اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل مقابل تجميد خطة ضم أراضي جديدة من الضفة الغربية منذ أيام ولاقت ترحيبًا عربيًا وعالميًا كبيرًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نائية الإمارات وإسرائيل

أخبار تهمك

مفاجأة.. مانشستر سيتي يحدد موقفه من راتب ليونيل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

منذ ساعتين و 55 دقيقة

فايلر يُجهز مفاجأة للزمالك في مباراة القمة.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

على غرار أزارو وصالح جمعة.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يصدر قرارا جديدا بشأن أزمة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

10 معلومات يجب أن تعرفها عن "رونالد كومان" مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

قرار سار من التموين بشأن المحذوفين من البطاقات التموينية

منذ أقل من ساعتين

"التموين" تعلن عن وزن جديد لرغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفتح خطوط المفاوضات لضم مدافع الفراعنة

منذ 43 دقيقة

فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة أسوان في الدوري

منذ نصف ساعة

الأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة قبول تبرعات رجال الأعمال من أجل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن مدرب برشلونة الجديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 6 ساعات

باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

"نص الاتفاق كامل".. تفاصيل توقيع اتفاقيات الشراكة بين الإمارات وإسرائيل

عبد المنعم سعيد: اتفاقية الإمارات وإسرائيل ثمرة جهد دبلوماسي كبير

تامر أمين عن إيقاف ضم الأراضي الفلسطينية: "نقلة في الصراع العربي الاسرائيلي"(فيديو)

بومبيو: سنبذل قصارى جهدنا لتمديد حظر التسلح على إيران

"نتنياهو": الاتفاقية الإماراتية ستسهم في إرساء السلام

"نتنياهو": نتعاون مع الإمارات لإيجاد لقاح لكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:31 م

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

05:30 م

قرار سار من التموين بشأن المحذوفين من البطاقات التموينية

06:43 م

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

02:28 م

فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة أسوان في الدوري

07:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية