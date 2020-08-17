الأهلي يفتح خطوط المفاوضات لضم مدافع الفراعنة

جدد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مفاوضاتهم مع أحد أهم أهداف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية..





وفتح المارد الأحمر، خطوط اتصالات جديدة مع نادي إنبي، للتفاوض حول إتمام التعاقد مع أسامه جلال مدافع الفريق البترولي، مع بداية الموسم الجديد.





ويأتي قرار النادي الأهلي، بعد إصرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، في التعاقد مع جلال لتدعيم خط دفاعه بالموسم المقبل.





وكانت محاولات الأهلي للتعاقد مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، فشلت بسبب ارتفاع المقابل المادي من جانب ناديه ورفض تخفيض المتطلبات.



