السودان: انخفاض في منسوب النيل الرئيسي ونهر عطبرة

كشفت غرفة عمليات الدفاع المدني بنهر النيل السودانية، اليوم الاثنين، عن انخفاض منسوب النيل الرئيسي، اليوم، 16.08سم، بانخفاض بلغ 6 سم، عن أمس الأحد، وارتفاع بلغ 98 سم، عن العام الماضي.





وأوضحت الغرفة في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أن منسوب نهر عطبرة وصل اليوم، 15.59سم، بانخفاض 3 سم عن أمس الأحد، وارتفاع 56 سم عن العام الماضى.





وأكدت أنه يمر الفاصل المدارى شمال ولاية البحر الاحمر وشمال أبوحمد وكريمة جنوب دنقلا وشمال الولايات الغربية، ومن المتوقع أن يتراجع عن موقعه خلال اليوم، فيما شهدت الأحوال في كل محليات الولاية هدوءا ملحوظا.





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وأعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، أمس الأحد، عن استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، الثلاثاء المقبل بعد اجتماع سداسي اليوم.

وقد انطلق الاجتماع الثلاثى المصرى السودانى الإثيوبي "عن بٌعد" اليوم، لمناقشة أزمة سد النهضة، حيث يشارك وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، اليوم الأحد، فى اجتماع وزراء الخارجية والرى لمصر والسودان وإثيوبيا والذى يعقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطي، الآن بدء فعاليات الاجتماع الذى يعقد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والرى لمصر وإثيوبيا والسودان، لإستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة.