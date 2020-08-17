محافظ الغربية: المنطقة اللوجيسيتة بطنطا فريدة من نوعها (فيديو)

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة شرفت اليوم بوجود 4 من الوزراء لحضور افتتاح المنطقة اللوجيسيتة بطنطا، لافتا إلى أن وزير التنمية المحلية زار مشروع توسعات محطة مياه طنطا.

وأشار "رحمي"، خلال برنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن محافظة الغربية ينفذ بها 7 مشروعات عملاقة، مضيفا أن وزير التنمية المحلية توجه لزيارة أحد المراكز التكنولوجية بالمحافظة وأجرى حوار مع المواطنين والموظفين.

وأضاف أن المنطقة اللوجيسيتة بطنطا فريدة من نوعها، وهى الأولى من نوعها في الدلتا، وتوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، منوها بأن بها منطقة لوجيسيتة للأدوية.

وانطلقت فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات المنطقة التجارية واللوجستية بالغربية "داون تاون دلتا" والتي ينفذها أحد المستثمرين المصريين بالخارج الذين شاركوا في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" والمدير التنفيذي لشركة "فيرن بروجلوبال" بالولايات المتحدة الأمريكية المنفذة للمنطقة اللوجيستية بالغربية.

وشارك في المؤتمر 4 وزراء، هم الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

   

وقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال المؤتمر المقام على هامش افتتاح المنطقة اللوجيستية عرضًا حول أنشطة المحافظة خلال المرحلة الماضية خاصة ما بذل من جهد أثناء جائحة كورونا، وكذلك دعم المحافظة لكل المشروعات التنموية وما يتعلق بتطوير البنية التحتية.

وتعد المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليار جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة وتوفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي يجري توفيرها عن طريق المشروع.

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