تركيا تنقل آلاف المقاتلين.. تصريح هام من الجيش الليبي بشأن الخط الأحمر

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:52 م
اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن تركيا نقلت آلاف من المرتزقة المقاتلين منذ بداية الأزمة الليبية حتى الآن، وتم تدريب الكثير من العناصر في سوريا وتركيا على الحرب في المناطق الصحراوية. 

وتابع "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن مقترح جعل منطقة الجفرة – سرت منطقة منزعة السلاح طرح غير منطقي وغير واقعي، لأن هذا الأمر قد يطرح في المناطق الغير آمنة، وهذا الأمر لا ينطبق على هذه المنطقة.

وأضاف أن الخط الأحمر الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت حماية القوات المسلحة الليبية، والعدو لم يحاول تجاوز هذه المنطقة حتى الآن، مشيرًا إلى أن موقف مصر الداعم للجيش الليبي جعل المعركة معركة أمن قومي عربي شد الإرهاب والتكفيريين. 

اقرأ أيضا.. الخارجية الألمانية: نقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول سرت في ليبيا ا

اقترحت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، تشجيع إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول سرت في ليبيا والأمم المتحدة قدمت مقترحًا جيدًا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب، القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، عن رفض أي وجود لتركيا في المعادلة السياسية الليبية، مؤكدًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخوض حربًا خاسرة في ليبيا.

وقال عقيلة صالح: "اقترحنا أن تكون سرت مقرًّا للسلطة الموحدة لحين الانتخابات، ونتحفظ على وجود الميليشيات في المواقع النفطية، ونرفض حصولها على عوائد النفط أيضًا".

وأضاف رئيس البرلمان الليبي، أن تركيا تعرف أنها تخوض حربًا خاسرة في ليبيا، كما أنها عاجزة عن دخول مدينة سرت، ونرفض أي وجود لتركيا في المعادلة السياسية الليبية.

وتابع عقيلة صالح تصريحاته قائلًا: "الوفاق لم تنفذ أي بند في اتفاق الصخيرات، ونحن لا نعترف بحكومة الوفاق ونرفض التفاوض معها.. هناك اهتمام أمريكي بوقف النار في ليبيا، ولا أحد يريد الحرب في ليبيا".

هذا وكان قد التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس الأحد، بالعاصمة المصرية القاهرة.

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تركيا المرتزقة السيسي الخط الأحمر الجيش الليبي

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