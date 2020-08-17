باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مفاوضات قوية مع نجم برشلونة الاسباني، أرتورو فيدال، للحصول على توقيعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقالت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم السبت أن باريس يريد التعاقد مع فيدال لترميم خط وسط الفريق في الموسم القادم.









و يتجه البارسا للتضحية بعدد كبير من اللاعبين في سوق الصيف بعد الخروج بفضيحة من دوري ابطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني بالخسارة بثمانية أهداف لهدفين في ملعب النور بلشبونة، و شارك فيدال مع برشلونة في 2245 دقيقة في الموسم المنقضي بين كل المسابقات خلال 43 مباراة، و اشترك اللاعب في 11 هدفاً خلال تلك المباريات بتسجيل 8 وصناعة 3.



