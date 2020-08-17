لن تصدق.. وسيم السيسي يكشف عقوبة التحرش في مصر القديمة (فيديو)

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:39 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور وسيم السيسي المفكر والباحث في علم المصريات، إن قوانين العقوبات في مصر القديمة كانت صارمة وحازمة، مشيرًا إلى أن عقوبة جريمة التحرش كانت بقطع العضو الذكري لمن يعتدي على الفتاة في مصر القديمة من أول مرة.

وأضاف في لقائه ببرنامج "الافوكاتو" مع الإعلامي أيمن عطا الله المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت أن المحاكم في مصر القديمة صنفت إلى ثلاث أنواع، هي المحاكم العرفية التي كانت مختصة بقضايا الشرف، ومحاكم الكهنة كانت مختصة بالأحوال الشخصية ولها سجون خاصة ومحاكم مدنيه كانت مختصة بقضايا الجنايات.

وتابع "كانت عقوبة الهروب من التجنيد هي بحرمان هذا الشخص من هذا الشرف مدى حياته لأن التجنيد في مصر القديمة كان شرفًا كبيرًا، وطبقت مصر القديمة عقوبة الإعداد، فكانت عقوبة من يقتل أبوه وأمه هي الموت حرقًا، أما الأب الذي كان يقتل أبنائه فكانت عقوبته أن يظل محتضنًا لابنه لمدة ثلاث أيام متصلة بدون أكل أو شرب حتى يشعر بتأنيب الضمير".

   

وأشار الباحث في علم المصريات، إلى أن عقوبة الأشغال الشاقة كانت قاسية في مصر القديمة، مستطردًا "أن عقوبة الجاسوس كانت بقطع لسانه، في حين كانت عقوبة المزور تقطع أصابعه "، لافتًا إلى أن هناك آلاف من الكلمات التي نستخدمها حاليا أصلها مصري قديم.

وفي تصريحات سابقة قال الباحث في علم المصريات، إن الصفة الوحيدة التي يتميز بها الإنسان عن باقي الكائنات الحية، أنه كائن حي له تاريخ، لافتَا إلى أن أفضل تعريف للتاريخ هو انه وعاء للتجارب الإنسانية نستفيد من إنجازاته ونتجنب انتكاسته.

وتابع خلال كلمة لبرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن الحضارة المصرية هي الوحيدة التي أستمرت آلاف السنين، وما زال العالم يتعلم منها، لأنها قامت على العدل والقانون.

ولفت إلى أن القانون المصري القديم كان دهشة للمؤرخين، لأنه قام على العدل بين الحكام والمحكوم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فالكل أمام القانون في مصر القديمة سواء بسواء.

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