زراعة الفيوم اليوم الثاني من الدورة التدريبية عن الاستخدام الصحيح والأمن لمبيدات الحشائش

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم عقد اليوم الثاني من الدورة التدريبية عن مكافحة الحشائش والاستخدام الأمن لمبيدات الحشائش بمقر الإدارة الزراعية بمركز الفيوم والتى ينظمها مديرية الزراعة بالفيوم بالتعاون مع المعمل المركزى لبحوث الحشائش تحت إشراف لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة.

بحضور الدكتورة ولاء فتحي، مدير إدارة التجارة بمحطة البحوث الإقليمية بالفيوم والمهندس مصطفي عبد الظاهر مدير عام الإرشاد الزراعي والمهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة الزراعية بمركز الفيوم والمهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة بالمديرية والمهندس ربيع محفوظ إدارة المكافحة ومهندسي الارشاد والمكافحة ومسئولي الحشائش بالمديرية والإدارات الزراعية وعدد 15 مزارع من المراكز

حاضر اليوم الثاني الدكتور سعيد ضاحي محمد باحث اول بالمعمل المركزي لبحوث الحشائش وتناولت المحاضرة .

- أنواع الألات المستخدمة في الرش - معايرة الآله وكيفية استخدامها- طرق الرش المختلفة- العوامل المؤثرة على نجاح عملية الرش - الاحتياطات الواجب مراعاتها أثناء عملية الرش.
- الاحتياطات الخاصة بالوقاية من خطر التسمم بالمبيدات.
- البطاقة الاستدلالية للمبيد وشرح لبعض العلامات المدونة على علبة المبيد - كيفية التخلص من عبوات المبيد الفارغة.


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
زراعة الفيوم اليوم الثاني من الدورة التدريبية عن الاستخدام الصحيح والأمن لمبيدات الحشائش
زراعة الفيوم اليوم الثاني من الدورة التدريبية عن الاستخدام الصحيح والأمن لمبيدات الحشائش
زراعة الفيوم اليوم الثاني من الدورة التدريبية عن الاستخدام الصحيح والأمن لمبيدات الحشائش
زراعة الفيوم اليوم الثاني من الدورة التدريبية عن الاستخدام الصحيح والأمن لمبيدات الحشائش
زراعة الفيوم اليوم الثاني من الدورة التدريبية عن الاستخدام الصحيح والأمن لمبيدات الحشائش
زراعة الفيوم اليوم الثاني من الدورة التدريبية عن الاستخدام الصحيح والأمن لمبيدات الحشائش
زراعة الفيوم اليوم الثاني من الدورة التدريبية عن الاستخدام الصحيح والأمن لمبيدات الحشائش
زراعة الفيوم اليوم الثاني من الدورة التدريبية عن الاستخدام الصحيح والأمن لمبيدات الحشائش

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