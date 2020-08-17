عاجل.. الإعلان عن مدرب برشلونة الجديد
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:32 م
محمود صبري
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اقترب نادي برشلونة من إعلان تاعقدة الرسمي مع المدرب الهولندي رونالد كومان خلفًا، لكيكي سيتين المُقال مؤخراً من تدريب الفريق الكتالوني بسبب سوء النتائج.
وكان برشلونة قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا، بهزيمة قياسية علي يد بايرن ميونيخ الألماني، بثمانية أهداف مقابل هدفين في لشبونة.
ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن بارتوميو قد إنهي كافة الشروط المتعلقة مع كومان من أجل تدريب برشلونة، الفترة المقبلة، ويستعد الطرفات إلى الإعلان الرسمي عن الصفقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الهولندي قد ذهب إلى بلادة من أجل إنهاء تعاقدة مع الطواحين قبل الاعلان الرسمي.
يذكر أن برشلونة قد تراجع عن التعاقد مع بوكيتينيو المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بناء على رغبة ليونيل ميسي.
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