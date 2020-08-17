موعد مباراة بايرن ميونيخ وليون في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا





يستعد نادي بايرن ميونيخ الألماني، لمواجهة نظيره ليون الفرنسي، وذلك ضمن منافسات دور نصف النهائي من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة على أرضية ملعب جوزيه ألفالادي، في العاصمة البرتغالية لشبونة من مباراة واحدة بعد فرار الاتحاد الأوروبي بسبب جائحة فيروس كورونا.





وكان بايرن ميونيخ قد تأهل لهذا الدور بعد إقصاء برشلونة بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين.





بينما تأهل ليون بعد عبور نادي مانشستر سيتي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.



