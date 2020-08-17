بمايوه.. ريم مصطفى تشعل "إنستجرام"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:54 م
ريم مصطفى
ريم مصطفى
مي مرسي
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شاركت الفنانة ريم مصطفى صورة من أحدث جلسات تصوير لها، أثناء استمتاعها بالأأجواء الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريم مصطفى، بالمايوه على أحد الشواطئ وبشعر منسدل على كتفها، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "جميلة الجميلات"،"جمالك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم مصطفى مشاركتها في فيلم "ديدو" مع كريم فهمي وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وحمدي الميرغني، وهو من تأليف كريم فهمي.
بمايوه.. ريم مصطفى تشعل "إنستجرام"
بمايوه.. ريم مصطفى تشعل "إنستجرام"

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