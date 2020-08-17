بمايوه.. ريم مصطفى تشعل "إنستجرام"

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شاركت الفنانة ريم مصطفى صورة من أحدث جلسات تصوير لها، أثناء استمتاعها بالأأجواء الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ريم مصطفى، بالمايوه على أحد الشواطئ وبشعر منسدل على كتفها، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "جميلة الجميلات"،"جمالك".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم مصطفى مشاركتها في فيلم "ديدو" مع كريم فهمي وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وحمدي الميرغني، وهو من تأليف كريم فهمي.