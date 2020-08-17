من داخل المسجد.. يوتيوبر بريطاني شهير يعلن إسلامه

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:38 م
بريطاني شهير يعلن إسلامه
بريطاني شهير يعلن إسلامه
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من داخل المسجد.. يوتيوبر بريطاني شهير يعلن إسلامه

اعتنق اليوتيوبر البريطاني الشهير “جاي بالفري” الدين الإسلامي ونطق الشهادتين داخل أحد المساجد في تركيا، بعد رحلة من البحث في الثقافات والأديان.

وظهر “جاي بالفري” في مقطع نشره على حسابه في يوتيوب، داخل أحد مساجد تركيا وهو يقول: "بسم الله الرحمن الرحيم، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر".

وخلال لقائه مجموعة من الشباب الأتراك، أعلن "جاي" إسلامه قائلاً: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله".

وعلق اليوتيوبر البريطاني في قناته على النقلة النوعية الجديدة في حياته: “كنت أمارس طريقاً عميقاً للغاية من الاكتشاف الروحي لسنوات عديدة”.

وتابع جاي متحدثاً عن مسيرته في البحث عن الثقافات والأديان: “99% من طريقي في الاكتشاف الروحي احتفظت به، وكلما اكتسبت المزيد من الخبرة من خلال السفر ومقابلة أشخاص حول العالم، كلما زاد ارتباطي بروحانيتي”.

وأضاف الشاب البريطاني: “لقد تعلمت الكثير من العيش في البلدان الإسلامية، واكتسبت المزيد والمزيد عن هذا الدين الجميل المسالم والذي أســ.ـيء فهمه بشكل كبير، أدرك أن هذا هو الطريق الذي أريد استكشافه”.

وختم جاي حديثه بالقول “السلام والـتـآزر والوحدة والحب، هي أكثر ما يميز الإسلام، وإنه لا يزال الكثير من الناس في مختلف أنحاء العالم يسيئون وينتقدون فهم هذه الأسس لأنهم لا يعرفونها”.

من داخل المسجد.. يوتيوبر بريطاني شهير يعلن إسلامه

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