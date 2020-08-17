المدرسة الأسقفية تستعين بمدربين أجانب لرفع كفاءة معلمي الكمبيوتر واللغات (صور)

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تستعد المدرسة الأسقفية بمنوف التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية لبدء العام الدراسى الجديد إذ نظمت تدريبًا لمعلمى الكمبيوتر واللغات من خلال الاستعانة بمدربين مصريين وأجانب.



من جانبه أكد مجدى أبو السعد مدير المدرسة: إن التدريب يستهدف رفع كفاءة المعلمين إذ دربنا 60 معلمًا حتى الآن على مهارات وبرامج الكمبيوتر والتدريس عن بعد وهى المستجدات التى فرضها وباء كوفيد 19 على العملية التعليمية.



وأضاف أبو السعد - فى بيان صادر عن الكنيسة اليوم -: وتم استقدام مدربين أجانب لتطوير معلمى اللغات بالمدرسة من خلال متحدثى اللغة الأصليين.



المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عاما إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الإهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان وذلك عبر تغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابط عملي يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء في مصر.



الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.



وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس ”مرقس” الأسقفية.



وتواصل خدمة السجون التابعة للكنيسة الأسقفية تقديم الدعم المعنوى وتسديد احتياجات المسجونين بدلا عن الزيارت الأسبوعية بمنطقة القناطر الخيرية وذلك بعد توقف الزيارات بسبب تفشى فيروس كورونا.



من جانبها قالت سناء جميل منسقة خدمة السجون - فى بيان صادر عن الكنيسة اليوم -: نظرًا لظروف وباء كورونا توقفت الزيارات ولم نستطع زيارة السجون فى الوقت الحالى ولكننا مستمرون فى تقديم الدعم المادى والمعنوى للسجناء عن طريق إيداع مساعدات مالية بأسمائهم فى خزينة السجن بالإضافة إلى توصيل خطابات من السجناء إلى ذويهم والعكس.



وأضافت سناء: تقدم الكنيسة هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية التى تتولى إصدار تصاريح الزيارات والسماح للسجناء بالصلاة الجماعية وإقامة الشعائر الدينية التى يقدمها القس يشوع بخيت راعى خدمة السجون شهريا كذلك فإن الدكتور "منير حنا" رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية يترأس صلوات الأعياد.



وأوضحت سناء: تساعد الخدمة فى تلبية الاحتياجات الجسدية من خلال تقديم مواد غذائية وملابس وتسديد الاحتياجات الروحية من خلال العظة الشهرية إذ بدأت خدمة السجون فى الكنيسة الأسقفية منذ أكثر من عشرين عامًا وتُقدم الخدمة للرجال والنساء الأجانب نظرًا لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء فى مصر.



ولفتت سناء: يتراوح عدد السجناء الذين ترعاهم الكنيسة مابين 150 إلى 200 سجين وسجينة كذلك ساعدت الكنيسة حوالى 27 سجين للوصول إلى بلادهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم مضيفة: تقدم الخدمة للمسجونين الأجانب من دول مختلفة مثل الكاميرون، الصين، كولومبيا، الكونغو، بلجيكا، إنجلترا، إيرتريا، أثيوبيا، غانا، كينيا، لبنان، نيجيريا، البيرو، روسيا، جنوب السودان، السودان، اوغاندا، أمريكا وفنزويلا.





