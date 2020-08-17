رفع محضر ضدحمو بيكا لإفساده Jetski.. تعرف على التفاصيل

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تعرض مؤدي المهرجانات حمو بيكا، لمحضر اليوم من المهندس إسلام عز العرب، وذلك بسبب إفساده ماتور Jetski.





وقال إسلام عز العرب أن حمو بيكا أخذ الـJetski ليتصور بها ولكن لعدم معرفته كيف يقوم باسخدامها فانقلب وصعد عليها "بيكا" لكي لا يغرق.





وذكر إسلام عز العرب، في تصريحات صحفية أن حمو بيكا طلب منه التصوير بالـJetski، ليقوم بمشاركته على حسابته بمواقع التواصل الاجتماعي ولكن دون مقابل فقام باستخدامه بشكل خاطئ.