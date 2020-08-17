الخطيب يصدر قرارا جديدا بشأن أزمة رمضان صبحي





استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، على رفض فكرة عودة رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، إلى القلعة الحمراء مرة أخرى، خصوصًا في ظل عدم رغبة اللاعب في ذلك.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الأربعاء الماضي، أن رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، أبدى رغبته في الانتقال إلى صفوف فريق بيراميدز مع بداية الموسم المقبل ورفضه الاستمرار مع القلعة الحمراء.





ووفقا لبعض الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، أن الأحمر رفض تدخل رجال أعمال عرضوا تحمل راتب رمضان صبحي سنويًا، وعرض رجال الأعمال وصول راتب رمضان صبحي إلى 27 مليون جنيه سنويًا، إلا أن العرض قوبل بالرفض من جانب الخطيب، على اعتبار أن اللاعب حسم رغبته من البداية.









وقال موقع "إكزامينر لايف" البريطاني، إنّ الأوقات "البائسة" لرمضان صبحي مع هيدرسفيلد تاون تقترب من كلمة النهاية، مضيفًا في تقريره: "قصة الانتقال المحتمل الذي يقلب الأمور رأسا على عقب للاعب البالغ من العمر 23 عاما أصبح مثار حديث الكرة المصرية هذا الصيف".









وأضاف الموقع البريطاني: "لم يكن رمضان صبحي لائقًا مع هيدرسفيلد منذ الانضمام إليه من ستوك ستي عام 2018 في صفقة بلغت قيمتها 5 ملايين إسترليني. وقضى آخر 20 شهرًا معارا إلى الفريق الذي تعرعرع فيه، الأهلي عملاق القاهرة، وتدخل نادي بيراميدز لشراء رمضان صبحي مقابل 4.8 ملايين إسترليني لمدة 3 مواسم".



