ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:31 م
ميسي
ميسي
محمود صبري
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اقترب نادي برشلونة الإسباني من إعلان تعاقده مع رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، خلفًا لكيكي سيتين المُقال.

وكان نادي برشلونة قد أعلن مساء أمس عن إقالة مدربة كيكي سيتين، ودلك علي هامش الخروج المُذل من بطولة دوري أبطال، علي يد بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وفجر موقع "دون بالون" الإسباني، مفأجاة كبري بعد أن أعلن، إن ميسي لم يرغب في التعاقد مع كومان لخلافة سيتين.

وأشار الموقع إلى أن ميسي كان يرغب في دخول برشلونة من جديد في مفاوضات مع تشافي هيرنانديز مدرب فريق السد القطري، او محاولة عودة بيب غوارديولا من جديد.

ومن جهه أخري يواجه بارتوميو موقف صعب جداً بعدما لاقي رفض من النجم الأرجنتيني علي قرار تعيين كومان، كما كان الحال عن الإتفاق مع بوكيتينبو المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

يذكر أن ميسي قد أشترط تغيير جذري في فريق برشلونة الفترة المقبلة من أجل الموافقه علي تمديد تعاقده في الكامب نو، الفترة المقبلة، والذي ينتهي في صيف عام 2021 .

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