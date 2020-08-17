الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، عن حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 17 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الثلاثاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.





- طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس لطيف على شمال الصعيد.





- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية.





- نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وقال محمود شاهين مدير مركز التحليلات والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إن الطقس في حالة مستقرة هذه الفترة، مع مستويات رطوبة عالية خلال الفترات الماضية.



