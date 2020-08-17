جهاز حماية المستهلك: وضع علامات على البضائع تؤكد أنها أصلية

قال أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل حاليا على إستحداث نظام جديد لضبط وتنظيم الأسواق للسيطرة على عمليات غش المواطنين التى تستهدف بيع بضائع ومنتجات لهم غير أصلية، وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية بما يضر بالاقتصاد القومي المصري.





وتابع خلال بث مباشر لصفحة الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي: "يسعي الجهاز ضمن استراتجية الجديدة التى يقوم على إعدادها حاليا لضبط الأسواق وضع علامات على كافة السلع والمنتجات توضح إنها منتجات اصلية للمستهلكين حتى لا يتم خداعهم".













وطالب سمير، جميع المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة عند شرائهم المنتجات، لأنها تؤكد أنها منتجات أصلية وتوضح نوعية المواد المستخدمة في تصنيعها، كما أنها توفر حماية للمستهلك عند اكتشافه عيوب في هذه السلع لتساعده في شكوى التاجر أمام الجهاز والحصول على أمواله، أو سلعة جديدة.



