23 مليار درهم مكاسب أسواق المال الإماراتية في جلسة اليوم

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:47 م
بوابة الفجر
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واصلت أسواق المال الإماراتية مسيرتها الصاعدة لليوم الثاني على التوالي وقفزت قيمة مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة الى 22.8 مليار درهم في ختام جلسة التعاملات التي تجاوزت فيها قيمة التداولات حاجز مليار درهم للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وجاءت القفزة الكبيرة في مكاسب الأسواق بعد الارتفاعات التي شهدتها شريحة من الأسهم الثقيلة التي تفاعل المستثمرون مع الاخبار الصادرة عنها بكل إيجابية.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.03 % بالغا مستوى عند 2205 نقاط ..فيما بلغ المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية مستوى 4431 نقطة بنمو نسبته 0.41% مقارنة مع جلسة اليوم السابق.

وعزز سهم بنك الإمارات دبي الوطني من مكاسبه مرتفعا الى 10.50 درهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 87 مليون درهم كما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي الى 3.97 دراهم وطيران العربية الى 1.17 درهم بالإضافة الى سهم تبريد المغلق عند 2.02 درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد ارتفع سهم الجرافات البحرية بالحد الأعلى المسموح به لليوم الثاني على التوالي بالغا 5.75 درهم وذلك بعد اعلان الشركة قبل يومين عن تلقيها عرضا لتكامل اعمالها مع شركة الانشاءات البترولية.

كذلك فقد ارتفع سهم الشركة العالمية القابضة الى 36.22 درهم وصعد سهم شركة الدار العقارية الى 1.88 درهم في حين بلغ سهم ابوظبي للطاقة مستوى 1.50 درهم.

وفي تفاصيل سيولة التداولات التي تجاوزت قيمتها مليار درهم فقد توزعت بواقع 530 مليون درهم في سوق دبي ونحو 475 مليون درهم في سوق ابوظبي وبلغ عدد الأسهم المتداولة في السوقين 402 مليون سهم نفذت من خلال 5953 صفقة.

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