البنك الأهلي يهزم اتحاد الشرطة وديًا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر
هدير أسامة
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حقق الفريق الأول بكرة القدم بنادي البنك الأهلي الفوز على نظيره اتحاد الشرطة بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت اليوم بملعب الشرطة، في تمام الساعة الرابعة عصراً .

نجح فريق البنك الأهلي في احراز الهدف الأول والذي جاء عن طريق اللاعب محمد حامد، في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل فرق البنك الأهلي بالضغط على فريق الشرطة، ونجح في تسجيل الهدف الثاني جاء عن طريق إسلام سولاري، في الدقيقة 69 .

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي "

أحمد سعودي، ومحمود جمعة، وعبد الوهاب محمد، وطارق مصلحي، واحمد جمال، وعمرو سمير، وحسام الصانع، واحمد ابراهيم (عجلة )،ومحمد حامد، واسلام سولاري، وعلي صابر .

يذكر أن البنك الأهلي، يحتل المركز الأول برصيد 35 نقطة بالتساوي مع فريق بني سويف، بجدول الترتيب بمسابقة دوري القسم الثاني.

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