الأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة قبول تبرعات رجال الأعمال من أجل رمضان صبحي

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة ماتم تداوله حول وجود تدخل من رجال الأعمال، للإبقاء على خدمات رمضان صبحي داخل صفوف الفريق، بالموسم الجديد.





وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "أن ما يتم نشره غير صحيح وليس كل ما يُنشر هو محض الحقيقة".





وتابع: "الأهلي متمثل في مجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب، لم يتلقى أي تبرعات من جانب رجال الأعمال لتولي ملف رمضان صبحي، وبقائه بالموسم الجديد".





واختتم: "في حال تلقى هذا الأمر سيتم رفضه بكل تأكيد، لعدة أسباب أولها هي انتهاء علاقة اللاعب بالنادي، بالإضافة لعدم إثارة البلبلة داخل الفريق ووجود خلخلة في النظام المُتبع".





وكان النادي الأهلي، أعلن في وقت سابق عن توقف المفاوضات مع نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، من أجل شراء اللاعب بعد قرار الأخير بالانتقال إلى صفوف بيراميدز سبورت، بالموسم المقبل.



