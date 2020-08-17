شاهد.. أحمد السقا يفاجي الشيف علاء الشربيني بمكالمة هاتفية لهذا السبب

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:12 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أجرى الفنان أحمد السقا، اتصالا هاتفيا، للشيف علاء الشربيني، في برنامجه المذاع على قناة "on"، وذلك في حلقة اليوم الإثنين.


ومدح "السقا"، الشيف علاء الشربيني، في هذه المكالمة الهاتفية معبرا عن مدى حب "الشربيني"، لمهنة الطبخ وأنه أثقل موهبته بدراسة أكاديمية وذكر أنهم تربطهم علاقة صداقة قوية.


وأضاف أحمد السقا قائلا: "أما على مستوى علاقتي بيه فهو صديقي فأنا اسمي أحمد السقا، ومن أمس أحاول الاتصال بك ولم استطيع، ومهنة شيف هي رتبة قيمة وربنا يحميك وأتمنى أن تنفذ أكلة من السادة المشاهدين التي لا يعرفونها وأتناولها".


وأعرب الشيف علاء الشربيني عن امتتنانه لمكالمة أحمد السقا، قائلا: "إن في الوسط الفني هناك ما يسمى قانون الغابة وأحمد السقا هو الأسد ملك الغابة، مشددًا على أن المكالمة عزيزة عليه ويتشرف بيها طوال عمره".

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