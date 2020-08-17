ارتفاع أسعار البنزين والمشتقات النفطية في الأسبوع الثاني للشهر الحالي

ارتفعت أسعار النفط وبعض المشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الحالي، مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الأول من الشهر ذاته، وفقا لبيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية.





واشارت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، الى أن البنزين أوكتان 90 سجل سعرا بلغ 7ر398 دولار للطن، مقابل 3ر381 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 6ر4 بالمئة، في حين ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 3ر395 دولار للطن، الى 3ر412 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر4بالمئة.









أما سعر الديزل فانخفض من 1ر365 دولار للطن، الى 7ر364 دولار، وبنسبة 0,1 بالمئة، كما انخفض سعر الكاز من 2ر344 دولار للطن، الى 8ر342 دولار وبنسبة 4ر0 بالمئة.









وارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من الشهر الى 2ر257 دولار للطن، مقارنة مع السعر المسجل في الاسبوع الأول والبالغ 8ر251 دولار للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 2ر2 بالمئة.





من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر آب عند 350 دولارا للطن، مقارنة مع سعره المسجل في شهر تموز الماضي والذي بلغ 345 دولارا للطن.





وكان سعر خام برنت قد استقر حول سعره في الأسبوع الأول حيث سجل في الأسبوع الثاني من الشهر سعرا بلغ 8ر44 دولار للبرميل مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 7ر44 دولار.