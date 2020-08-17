حوار - رونالدينيو المصري لـ "الفجر": أنا تحت أمر المنتخب في أي وقت.. وأحلم باللعب للأهلي أو الزمالك.. ومحمد صلاح لاعب استثنائي

- اكتسبت خبرة كبيرة فى وقت قصير بأوروبا.

- أرغب فى خوض تجربة احترافية جديدة فى دوري عربي.

- تلقيت عروض كثيرة واحلم باللعب فى الأهلي أو الزمالك.

- لم يتواصل معي حسام البدري وعلاقتي رائعة مع المحترفين المصريين.





أجري موقع " الفجر الرياضي " حوارًا صحفيًا مع اللاعب الدولي المصري أمير عادل المحترف فى صفوف نادي ساربسبورج 08 النرويجي تحدث فيه، عن تجربته الاحترافية فى أوروبا واحدث العروض المقدمة له فى هذه الفترة بالإضافة إلي رغبته فى اللعب بالدوري المصري الممتاز وتواصل الكابتن حسام البدري معه خلال فترة السابقة ومدي علاقته مع المحترفين المصريين فى الخارج.





ولد اللاعب الشهير بألكسندر ياكوبسن أو رونالدينيو المصري ولد في الدنمارك عام 1994 ويبلغ من العمر 26 عاما ويلعب حاليا فى صفوف نادي ساربسبورج 08 النرويجي بمركز صانع اللعاب، ولعب أمير مع منتخب مصر الأولمبي من قبل تحت قيادة الكابتن ربيع ياسين ومن ثم المنتخب الوطني الأول تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر فى عام 2017.





وجاء الحوار كالتالي:





- حدثنا عن تجربتك مع نادي ساربسبورج ولماذا فضلت الإنتقال إلى الدوري النرويجي؟

بعد الوقت الذي قضيته فى فريقي السابق وحصولي على الميدالية الفضية معهم تعلمت الكثير هناك، فكرت فى تغير الأجواء والخروج من الدول الاسكندنافية، كنت قريب جدا من الإنتقال إلى الدوري الإماراتي الممتاز لكن حدث شئ مع وكيل أعمالي وكنت محبطا للغاية لذالك استمرت فى أوروبا ولم يكن هناك سوي بعض البلدان التي كانت الانتقالات مسموحة بيها بعدها اتصل بي مدرب ساربسبورج وأخبرني انه فى حاجة لي مع الفريق، متبقي لي 6 شهور معهم ومن ثم سأفكر فى الخروج.





- هل أثر كوفيد 19 على خطة إنتقالك إلى دوري آخر؟

نعم، لقد غير هذا بعض الأمور والخطط التي كانت لدي ، وكان أيضًا بإمكان النادي الحصول الأموال من خلال بيعي هذا الصيف، لكن غير فيروس كورونا المستجد جميع هذه الأمور ولهذا السبب سأكون لاعب حر في شهر ديسمبر المقبل.

- هل تخطط للخروج من ساربسبورج الفترة المقبلة؟

نعم، لدي رغبة في الخروج من الدول الإسكندنافية كما قلت لقد لعبت في 3 بطولات مختلفة هنا وتعلمت الكثير، لكنني لم ألعب كرة القدم التي أحبها، وأعني بذلك بالطبع بعض الألعاب هنا دفاعية للغاية وأكثر من ذلك بكثير لكنني أتعلم منها، لذا أنا سعيد لأنني أستطيع أن ألعب هذا النوع من الأسلوب أيضًا.





- هل تخطط فى اللعب للدوري المصري أما مازلت ترغب فى استكمال مشوارك الاحترافي فى أوروبا؟

لطالما حلمت باللعب في مصر مع أحد الفرق الكبيرة الأهلي أو الزمالك، لأنني أحب أسلوب لعبهم، يمكنني أن أجعل الناس يستمتعون بمشاهدة المباريات.





- كانت هناك بعض التقارير التي تشير إلي تلقيك بعض العروض من مصر ودول عربية أخري هل هذا صحيح؟

نعم، لقد تلقيت عروضًا خلال السنوات الماضية من مصر والخليج ، والآن أشعر أن الوقت مناسب لي لكي ألعب في بلد عربي، لأنني كنت أريد ذلك دائما وسيكون من الرائع أن أكون في بلدي مصر أو بالقرب منها خلال الفترة القادمة.





- هل تحدث معك الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر فى الفترة الماضية وما توقعك لكابتن حسام البدري من المنتخب فى الفترة القادمة؟

لا لم يتواصل معي أحد وبكل تأكيد إذا احتاجني، فأنا دائما تحت أمر المنتخب، هو مدير فني كبير لديه خبرةكبيرة ومعه جهاز فني عالي للغاية أعتقد انهم سيفعلوا الأفضل لمصر بلدي، أنا أحب أن أرى مصر دائما بشكل جيد.





- ما رأيك فى موسم المحترفين المصريين فى أوروبا هذا الموسم؟

هم جعلونا جميعا فخورين بيهم، كوكا يسجل أهدافا كما لو كان آلة هو رجل ممتاز ويستحق ما وصل إليه، حجازي يقوم بعمل رائع مع وست بروميتش البيون وساعد الفريق على العودة للبريميرليج من جديد، تريزيجيه يعمل دائما بجد منذ أن كان فى منتخب الشباب يتواجد دائما فى الصالة الرياضية أشعر بالفخر بما قدمه يستحق ذالك اتمني أن يستمر أما صلاح فهو استثنائي شخص لطيف للغاية ولاعب كرة قدم رائع.





- هل مازلت تتواصل مع زملائك في المنتخب الوطني مثل كريم حافظ وكوكا وتريزيجيه؟

نعم، مازلت أتواصل معهم، فهم جميعًا أناس لطيفون جدًا.





أخيرًا ما هو تقييمك لتجربتك الاحترافية في أوروبا بالسنوات الماضية؟ وما هو هدفك الذي تريد تحقيقه؟

أنا تعلمت الكثير من تجربتي الاحترافية فى وقت قليل جدا مع أسلوب لعب صعب ومختلف للغاية، لكني مازلت أرغب فى التعلم واكتساب خبرة أكبر، وهدفي حاليا هو خوض تجربة جديدة لأنني أشعر أن لدي جاهزية بدنية كبيرة.



