محمد إمام يستعيد ذكريات فيلم "لص بغداد"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:09 م
لص بغداد
لص بغداد
مي مرسي
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استعاد الفنان محمد إمام ذكريات فيلم "لص بغداد"من خلال مشاركته مقطع فيديو من الفيلم وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد إمام في الفيديو بصحبة ياسمين رئيس، وكتب تعليقا على الفيديو قائلا: "من مشاهد الأكشن اللي بحبها".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام ومحمد عبد الرحمن وأمينة خليل وأحمد العوضي وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب.

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