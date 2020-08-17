بوكيتينيو مرشح لخلافة جوارديولا في مانشستر سيتي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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 كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي استقر على خليفة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتيزنز وذلك في حالة عدم تجديد المدير الفني الإسباني عقده مع المان سيتي. 

وأفادت صحيفة صن سبورت البريطانية بأن مانشستر ستي الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مديراً فنياً للفريق. 

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جوارديولا ينتهي عقده مع مانشستر سيتي في صيف 2021 وفي حال لم يجدد عقده فإن النادي الإنجليزي سيتعاقد مع بوكيتينيو في الصيف المقبل. 


ونوهت الصحيفة البريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي فشل في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم بالإضافة إلى خروجه من الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا واكتفى بتحقيق بطولتي كأس الرابطة الإنجليزية والدرع الخيرية.

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